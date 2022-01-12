Москва, 12 января, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В 2022 году обстановка в России останется весьма неопределённой, и в этих условиях региональным властям придётся проявить высокий профессионализм в кадровых решениях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 января заявил вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии и прогноз» в пресс-центре ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский

«При этих соблазнах с новым законодательством как раз требуется многослойная работа с общественным мнением, требуется кадровый профессионализм. Это сложные кадровые вызовы, которые потребуют решения в самое ближайшее время в условиях этой сохраняющейся неоднозначности, в которой мы продолжаем находиться, и продолжает находиться региональное управление», — заявил Туровский.

По его словам, у региональных властей «возникает новый соблазн упрощения управленческой системы» в связи с новым законодательством о местном самоуправлении.

«Оно (самоуправление) будет подталкивать к закручиванию гаек, к концентрации власти в ущерб местной власти. К этому законодательству очень располагает», — указал он.