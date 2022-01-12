Москва, , 15:19 — REGNUM В 2021 года России экспортировала рекордные объёмы говядины, свинины, конины, готовых мясных продуктов и мяса птицы. на внешние рынки. Экспорт мясной продукции вырос с 579 тыс. тонн в 2020 году до 585 тыс. тонн в 2021 году, сообщили 12 января в Россельхознадзоре.

Мясо Jon Sullivan

За год за рубеж отправлено 31 тыс. тонн говядины, что в два раза больше, чем за 2020 год (5,9 тыс. тонн). Основной покупатель говядины Китай (20,1 тыс. тонн). Экспорт свинины увеличился на 7% (124 тыс. тонн), больше свинины поставлено во Вьетнам (53,2 тыс. тонн).

В шесть раз выросли экспортные поставки конины — с 224 тонн в 2020 году до 1,4 тыс. тонн в 2021 году. Главный покупатель — Казахстан. За 2021 год на экспорт поставлено 73,8 тыс. тонн готовых мясных продуктов, что на 33% выше, чем в 2020 году (55,2 тыс. тонн).

Высокими в 2021 году оказались объемы экспорта мяса птицы и субпродуктов. За рубеж отправлено 287,5 тыс. тонн (в 2020 году — 298,7 тыс. тонн). Основные покупатели — Китай — 121,7 тыс. тонн, и Украина — 38,7 тыс. тонн. Экспорт мясо птицы в Саудовскую Аравию вырос в два раза.

ИА REGNUM ранее сообщало, Министерство сельского хозяйства РФ обратилось в правительство с предложением обнулить пошлину на импорт замороженной говядины и свинины.

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