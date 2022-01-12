Вашингтон, 12 января, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Американский рэпер Snoop Dogg (Келвин Кордозар Бродус-младший) анонсировал запуск собственной сети заведений с хот-догами. Соответствующей новостью артист поделился в истории на своей странице в Instagram 12 января.

Скриншот с YouTube Снуп Догг

Будущий проект получит название Snoop Doggs, а заявка на регистрацию этого товарного знака была подана исполнителем в декабре 2021 года. Открытие первых точек сети планируется уже в 2022 году.

Напомним, что сеть заведений с хот-догами станет уже четвертым бизнес-проектом Snoop Dogg. Ранее рэпер выпускал линию ликеров, а также тираж авторской кулинарной книги.