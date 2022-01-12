Сыктывкар, 12 января 2022, 15:16 — REGNUM В Коми к празднику Крещения Господня оборудуют около тридцати купелей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном ГУ МЧС.
В столице республики будет открыто четыре купели — в Эжве, Нижнем Чове, на ул. Кутузова в районе переправы, в м. Красная гора.
В настоящее время специалистами ГИМС РУ проводится обследование льда и выдача допуска на проведение мероприятий.
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и Курилах отменили традиционные крещенские мероприятия.