Сыктывкар, 12 января, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В Коми к празднику Крещения Господня оборудуют около тридцати купелей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном ГУ МЧС.

Наталья Диева Крещенские купания

В столице республики будет открыто четыре купели — в Эжве, Нижнем Чове, на ул. Кутузова в районе переправы, в м. Красная гора.

В настоящее время специалистами ГИМС РУ проводится обследование льда и выдача допуска на проведение мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и Курилах отменили традиционные крещенские мероприятия.