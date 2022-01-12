Белгород, , 15:20 — REGNUM Определён объём работ на 2022 год в части капитального ремонта многоквартирных домов в Белгородской области. Обновление ждёт 382 здания, сообщили ИА REGNUM 12 января в пресс-службе правительства региона.

Капремонт Иван Шилов © ИА REGNUM

Плановый капремонт проведут в 184 домах, в том числе заложены работы по утеплению фасадов за счёт средств областного бюджета. Лифтовое оборудование заменят в 72 многоэтажных домах, в 19 — проведут внеплановый ремонт отдельных конструктивных элементов в более ранние сроки, чем было предусмотрено программой капремонта. за счет средств региональной казны также выполнят комплексный ремонт, включая места общего пользования, в 24 здания, которые являются бывшими общежитиями.

В целом на эти ремонтные работы в 2022 году направят более шести миллиардов рублей.