Вашингтон, , 15:15 — REGNUM Канадский исполнитель The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе) поделился альтернативным вариантом видеоклипа на ремикс недавней композиции Sacrifice, записанной при участии группы Swedish House Mafia. Премьера работы состоялась на YouTube-канале музыканта 12 января.

The Weeknd Скриншот с YouTube

В новой версии видеоклипа артист становится участником танцевальной вечеринки посреди спортивного зала. Также музыкант выпустил ролик в поддержку ремикса своего хита Take My Breath.

Напомним, что 7 января 2022 года состоялась премьера нового альбома The Weeknd под названием Dawn FM. Пластинка включила в себя 16 различных песен, включая совместные работы с Tyler, The Creator (Тайлер Грегори Оконма) и Lil Wayne (Дуэйн Майкл Картер-младший).

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