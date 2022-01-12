Бали, Индонезия, , 15:15 — REGNUM Правительство провинции Бали планирует ревакцинировать 3,4 миллиона человек, сообщает CNN Indonesia.

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«Все, кто соответствует требованиям, будут привиты, и на Бали уровень вакцинации достиг 91%», — заявил губернатор Бали.

Бали пока имеет 200 тысяч доз вакцин против коронавируса для проведения ревакцинации, которая началась 12 января.

Центральное правительство разрешило проведение ревакцинации в районах, где охват первой дозой вакцины превышает 70%, а второй дозой — 60%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 646 случаев заражения коронавирусом.

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