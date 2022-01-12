Петрозаводск, , 15:37 — REGNUM В Карелии 55,1% от общего числа взрослых жителей республики полностью вакцинированы от коронавирусной инфекции. Об этом 12 января сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Вакцинация ИА REGNUM

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По его словам, с начала вакцинации в республике первым компонентом вакцины привились 281 040 человек, что составляет 58% от общего числа проживающих в республике взрослых и 72,5% — от числа граждан, подлежащих вакцинации (из расчета необходимости иммунизации 80% взрослого населения).

Полностью привиты в Карелии 267 028 человек, что составляет 55,1% от общего числа взрослых и 68,9% — от числа взрослых, подлежащих вакцинации. Повторно вакцинированы 62 897 жителей республики.

«В конце января — начале февраля мы ожидаем резкий подъём заболеваемости штаммом «Омикрон». Отечественные вакцины эффективны и против этого варианта ковида. Мы сделали максимально удобной логистику прививочных пунктов, время их работы и саму процедуру вакцинации, —добавил Охлопков. — В мобильных пунктах прививку можно сделать без записи».

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