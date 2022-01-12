Таллин, , 15:14 — REGNUM По итогам состоявшегося вечером 11 января собрания правления Центристской партии Эстонии принято решение внести на рассмотрение кабинета министров пакет мер по компенсации резкого роста на энергоресурсы. Об этом сообщила пресс-служба входящей в правительство страны партии.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Резкий рост цен на электроэнергию уже успел сказаться на стоимости продуктов питания, а скоро он повлечет за собой и рост цен на другие товары и услуги. У государства есть реальные возможности, чтобы помочь людям, приняв как краткосрочные, так и долгосрочные меры поддержки», — так прокомментировал решение председатель парламентской фракции центристов Яанус Карилайд.

Он добавил, что электричество не должно быть товаром роскоши: «Сидеть сложа руки и наблюдать, как людям приходится выбирать — оплатить счета или купить поесть — как минимум безответственно».

Озвучены следующие предложения входящей в правящую коалицию партии: компенсировать в зимний период юридическим лицам 100% сетевой платы за электричество, а всем частным потребителям предлагается компенсировать 50% счетов за электричество.

Такую же компенсацию центристы предлагают ввести в отношении счетов за природный газ как для частных потребителей, так и для юридических лиц.

Соответствующие расходы для бюджета Эстонии предварительно оценены в 170 млн евро.