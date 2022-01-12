Таллин, 12 января, 2022, 15:14 — ИА Регнум. По итогам состоявшегося вечером 11 января собрания правления Центристской партии Эстонии принято решение внести на рассмотрение кабинета министров пакет мер по компенсации резкого роста на энергоресурсы. Об этом сообщила пресс-служба входящей в правительство страны партии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

«Резкий рост цен на электроэнергию уже успел сказаться на стоимости продуктов питания, а скоро он повлечет за собой и рост цен на другие товары и услуги. У государства есть реальные возможности, чтобы помочь людям, приняв как краткосрочные, так и долгосрочные меры поддержки», — так прокомментировал решение председатель парламентской фракции центристов Яанус Карилайд.

Он добавил, что электричество не должно быть товаром роскоши: «Сидеть сложа руки и наблюдать, как людям приходится выбирать — оплатить счета или купить поесть — как минимум безответственно».

Озвучены следующие предложения входящей в правящую коалицию партии: компенсировать в зимний период юридическим лицам 100% сетевой платы за электричество, а всем частным потребителям предлагается компенсировать 50% счетов за электричество.

Такую же компенсацию центристы предлагают ввести в отношении счетов за природный газ как для частных потребителей, так и для юридических лиц.

Соответствующие расходы для бюджета Эстонии предварительно оценены в 170 млн евро.