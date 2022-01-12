Санкт-Петербург, 12 января, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Будущий облик парка «Тучков буян» в Санкт-Петербурге смогут представить общественности только после того, как завершат его разработку. Об этом сообщил журналистам 12 января председатель городского комитета по благоустройству Василий Пониделко.

Дарья Драй ИА REGNUM Стройплощадка Судебного квартала (архивное фото)

«Проект находится в стадии проработки, разработки. Поэтому, как только он будет завершен и будет какая-то рабочая документация, которая может быть представлена, она обязательно будет представлена. На сегодняшний день пока мы можем только об этом говорить», — передает слова Пониделко «Интерфакс».

Повышенное внимание к судьбе проекта привлекла информация, распространяемая в СМИ, об отмене строительства парка по решению президента Владимира Путина, что в последующем опровергли в правительстве Петербурга.

Напомним, по последним данным, парк «Тучков буян» должен появиться на Петроградской стороне по соседству с комплексом зданий Судебного квартала, а не вместо него, как предполагалось ранее. На территории парка появится подземный паркинг и фонтанный комплекс, а набережная Малой Невы на участке от Биржевого до Тучкова моста будет реконструирована.

Информацию о совмещении парка и Судебного квартала сегодня, 12 января, подтвердил и пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков.

«Насколько мне известно, там есть планы и по суду, но и парк тоже там будет, — заявил Песков. — В случае реализации, а мы надеемся, что этот проект будет реализован, нет никаких сомнений, что горожане получат прекрасный современный парк».