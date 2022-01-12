В Смольном не готовы представить проект парка «Тучков буян»
Санкт-Петербург, 12 января, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Будущий облик парка «Тучков буян» в Санкт-Петербурге смогут представить общественности только после того, как завершат его разработку. Об этом сообщил журналистам 12 января председатель городского комитета по благоустройству Василий Пониделко.
«Проект находится в стадии проработки, разработки. Поэтому, как только он будет завершен и будет какая-то рабочая документация, которая может быть представлена, она обязательно будет представлена. На сегодняшний день пока мы можем только об этом говорить», — передает слова Пониделко «Интерфакс».
Повышенное внимание к судьбе проекта привлекла информация, распространяемая в СМИ, об отмене строительства парка по решению президента Владимира Путина, что в последующем опровергли в правительстве Петербурга.
Напомним, по последним данным, парк «Тучков буян» должен появиться на Петроградской стороне по соседству с комплексом зданий Судебного квартала, а не вместо него, как предполагалось ранее. На территории парка появится подземный паркинг и фонтанный комплекс, а набережная Малой Невы на участке от Биржевого до Тучкова моста будет реконструирована.
Информацию о совмещении парка и Судебного квартала сегодня, 12 января, подтвердил и пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков.
«Насколько мне известно, там есть планы и по суду, но и парк тоже там будет, — заявил Песков. — В случае реализации, а мы надеемся, что этот проект будет реализован, нет никаких сомнений, что горожане получат прекрасный современный парк».