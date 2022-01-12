Братислава, 12 января, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Российская биатлонистка Евгения Буртасова заняла второе место в короткой индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка IBU. Об этом 12 января сообщает ИА REGNUM.

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Победительницей стала немецкая биатлонистка Янина Хеттих, которая прошла дистанцию за 35 минут 26,6 секунды. Буртасова отстала на 41,8 секунды. Обе спортсменки допустили по одному промаху во время стрельбы.

Замкнула тройку норвежская биатлонистка Марте Крокстад Йохансен, которая отстреляла без промахов и отстала на 54,7 секунды.