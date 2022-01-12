София, , 15:12 — REGNUM Сотни участников акции против ужесточения карантинных мер в Болгарии попытались прорваться в здание болгарского Народного собрания (парламента) в центре Софии. Об этом 12 декабря передает БТВ со ссылкой на источники.

Протест Nathan Keirn

По свидетельствам очевидцев, манифестанты снесли полицейский кордон и направились к центральному входу в государственное учреждение. Толпа была остановлена подоспевшими на место инцидента дополнительными отрядами спецназа правоохранителей. При этом несколько стражей порядка получили ранения различной степени тяжести.

В настоящее время активисты проводят пикет на площади у Народного собрания. Собравшиеся выкрикивают антиправительственные лозунги и призывают бойкотировать парламентские заседания.

Согласно официальной информации, акция была организована представителями болгарской радикальной партии «Возрождение», выступающей против повсеместного использования в Болгарии так называемых «Зеленых сертификатов» (документов от вакцинации от COVID-19 или справок о наличии соответствующих антител). Мероприятие поддержали жители Велико Тырново, Варны, Бургаса и Габрово, отправившие на мероприятие своих представителей.

Напомним, ранее правительство Болгарии и депутаты Народного собрания призвали сограждан пройти курс вакцинации от коронавируса. В настоящее время для лиц, не имеющих «Зеленого сертификата» действуют ограничения на присутствие в общественных местах.