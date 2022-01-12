Орел, , 15:11 — REGNUM Размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов в Орловской области с 1 января 2022 года резко увеличился, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информации пресс-службы правительства региона.

Капитальный ремонт Иван Шилов © ИА REGNUM

С 1 января размер взноса на капитальный ремонт на территории Орловской области составляет 9,49 рублей на квадратный метр, тогда как в 2021 году он составлял 6,86 рублей с квадратного метра жилья.

Столько резкое увеличение тарифа на капремонт власти объясняют рекордным повышением цен на строительную продукцию и стоимости строительно-монтажных работ. По данным облправительства, около четверти населения региона это повышение фактически не почувствуют благодаря социальным льготам — компенсацию за взносы на капитальный ремонт получают 165 540 человек.