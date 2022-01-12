Витебск, Белоруссия, , 15:09 — REGNUM Жителю белорусского города Витебска грозит до пяти лет лишения свободы по «экстремистской» ч.1 ст.130−1 Уголовного кодекса Белоруссии. Первый заместитель прокурора Витебской области Денис Шаповалов санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу исходя из характера и общественной опасности инкриминированного преступления.

В Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Согласно материалам уголовного дела 33-летний Р. с сентября 2018 года по январь 2022 года по мотивам политической и идеологической вражды умышленно разместил и хранил на общедоступной странице социальной сети «ВКонтакте» файлы с информацией, направленной на реабилитацию нацизма, — сказано в сообщении белорусской генпрокуратуры. — Материалы связаны с выражением положительного отношения к солдатам коллаборационистского формирования «Белорусская краевая оборона» и членам организации «РОНА», героизацией нацистской и неонацистской идеологии, формированием положительного отношения к солдатам Германии в связи с их деятельностью в период фашистской оккупации Белоруссии».

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У арестованного изъяли «нацистские символику и атрибутику». Управление Следственного комитета по Витебской области возбудило в отношении симпатизировавшего гитлеровским пособникам уголовное дело о реабилитации нацизма.

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