Москва, , 15:10 — REGNUM Рост симпатий к КПРФ в российских регионах связан с непоследовательными кадровыми решениями в субъектах РФ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 января заявил вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии и прогноз» в пресс-центре ИА REGNUM.

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский Василий Иванов © ИА REGNUM

«Если говорить об итогах выборов… выборы не стали поводом для успеха региональных властей. Здесь тоже хватает неравенства с точки зрения результатов выборов: произошло во многих регионах укрепление позиций КПРФ», — заявил Туровский.

«Сначала возникла сама проблема роста интереса избирателя к левой оппозиции. Но дело не только и не столько в выборах, сколько в самой системе управления. Это снижение рейтингов регионов в политико-управленческом блоке, что часто связано, на мой взгляд, с огромным количеством непонятных кадровых решений», — указал он.

По его словам, порой речь идёт даже не о банальном кумовстве, а о полном отсутствии опыта у заместителей руководителей и вице-премьеров в регионах.