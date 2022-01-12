Подгорица, 12 января 2022, 15:05 — REGNUM В Черногории 62,4 процента взрослого населения были привиты первой дозой вакцины против коронавируса, а 60,1 процента прошли ревакцинацию, сообщает институт общественного здравоохранения.

Вакцинация
Вакцинация
NIAID