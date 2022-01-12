Москва, , 15:04 — REGNUM Инициатива торговых сетей по ограничению торговых наценок на социально значимые продукты питания, несмотря на то, что ее катализатором, скорее всего, явилось постоянное давление со стороны ФАС, несомненно, является хорошей новостью, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Другое дело, что причины опережающего роста цен на продовольственные товары лежит не в сфере торговли, и не в уровне внутреннего спроса, а в росте затрат на производство и доставку продуктов питания на магазинные прилавки.

Инфляция издержек — это основа постоянного изменения цифр на ценниках в торговых точках. В этом смысле, постоянное давление на ретейл, с целью сдерживания цен на социально значимые продукты питания — это борьба с последствиями, а не с первопричинами инфляционных процессов.

Более того, как-то забывается, что сама по себе набавка розничных продавцов к цене поставщика — это лишь в малой степени прибыль предприятия торговли.

Торговая наценка включает в себя все издержки по продаже товаров гражданам (сюда входят и зарплата персонала, и аренда, и коммуналка, и антиковидные расходы).

Торговые сети находятся в «паутине инфляционных процессов» в той же степени, в какой простые граждане и экономика в целом. Отсюда, понятно, что возможности предприятий розничной торговли по самоограничению имеет свои пределы.

Более того, даже предлагаемый пакт о максимальной наценке, не сдержит инфляцию, так как розничная цена — не более чем надстройка над затратами на производство и транспортировку товаров.

Находясь под огнем критики и испытывая постоянное давление со стороны антимонопольного ведомства, крупные торговые сети предпринимают попытку чисто политического маневра, с целью, фиксации основных принципов взаимодействия с регулирующими органами.

Принципиально ни для покупателя, ни для продавцов ничего не меняется: предлагаемые ежемесячные границы торговой наценки (10−15%), в общем-то, находятся в пределах тех надбавок, которые торговые сети реально используют для социально значимых товаров. Так что, если крупный ретейл и понесет потери, то незначительные.

Однако соглашение может оказать локально позитивное влияние на рынок основных продуктов питания, прежде всего, в плане ликвидации дисбаланса в ценовой динамике.

Сглаживание фактора неравномерности движения цен, при их быстром изменении, со временем может оказать успокаивающее влияние на поведение потребителей, снизив вероятность всплесков ажиотажного спроса.

Несмотря на то, что новая предполагаемая договоренность торговых сетей и власти носит скорее пропагандистский, чем реально экономический характер.

Определенное влияние на сдерживание инфляционных ожиданий населения данная инициатива окажет, хотя существенно и не повлияет на реальную динамику потребительских цен», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) завили, что крупнейшие российские ретейлеры ограничат наценки на социально значимые продукты питания.

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