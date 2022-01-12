Уфа, 12 января, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Водителю самосвала зажало ноги в результате дорожно-транспортного происшествия на автотрассе в Башкирии. Об этом 12 января сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Днем 11 января спасатели получили сообщение о том, что на автодороге д. Зинино — Нагаевский карьер столкнулись два самосвала «Хово» и «Шакман». В результате ДТП самосвал «Хово» съехал с трассы, его водитель оказался заблокированным в кабине: мужчине 1975 года рождения зажало ноги.

Прибыв на место происшествия спасатели при помощи гидравлического инструмента срезали дверь со стойкой, отжали панель и деблокировали водителя. Мужчину доставили в медучреждение, медики оказали ему помощь и отпустили.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.