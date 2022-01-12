Киев, 12 января, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Советники от Соединенных Штатов начали свою работу на постоянной основе в директорате политики министерства обороны Украины. Об этом 12 января сообщает пресс-служба директората на своей странице в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«11 января 2022 года в Директорате политики в сфере обороны Министерства обороны Украины на постоянной основе начали работать советники от США Крис Риззо и Тодд Браун», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо того, указывается, что в обязанности советников от США будут входить оказание консультативно-совещательной помощи в процессе выполнения мер оборонной реформы по вопросам политики в сфере обороны, а также управление в сфере обороны и евроатлантической интеграции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявленная президентом Украины Владимиром Зеленским деэскалация конфликта в Донбассе невозможна без выполнения минских договоренностей.