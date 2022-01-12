Сеул, , 15:00 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал население сделать «бустерную» прививку против COVID-19 в связи с опасениями по поводу дальнейшего распространения штамма «Омикрон», сообщает Yonhap News.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

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На обеде с религиозными лидерами страны глава государства отметил, что есть вероятность вспышки заражения штаммом «Омикрон» в Новый год по лунному календарю, который будут отмечать с 31 января по 2 февраля.

Южнокорейский лидер подчеркнул, что число тяжелобольных пациентов и смертей во время четвертой волны удалось взять под контроль после того, как пожилые люди получили дополнительные дозы вакцины.

Мун Чжэ Ин поблагодарил религиозных лидеров за сотрудничество с органами власти, а также призвал их помочь ослабить общественное беспокойство по поводу побочных эффектов вакцин.