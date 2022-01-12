Новосибирск, , 15:02 — REGNUM В Новосибирске завтра, 13 января, будет дан старт проекту «Новосибирск — новогодняя столица России». Об этом и сообщили в мэрии города.

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Напомним, что Новосибирск стал одиннадцатой по счёту новогодней столицей России.

«В 11:45 (время местное) на вокзале «Новосибирск-главный» состоится торжественная встреча снежинки, которая прибудет на поезде «Москва-Владивосток» в сопровождении своей хранительницы Новосибирушки», — уточнили в городской администрации.

Напомним, что 9 января 2022 года Нижний Новгород передал титул «Новогодней столицы России» Новосибирску. Главный символ — снежинка — была передана вице-мэру Новосибирска Анне Терешковой.