Белград, 12 января, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Сотрудники МВД Сербии из города Прибой, которые на появившемся в интернете видео поют националистические песни с угрозами в адрес бошняков, будут наказаны и направлены на службу в другой населённый пункт. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 12 января, во время визита в этот город на юго-западе Сербии.

Predsednik.rs Президент Сербии Александр Вучич

Вучич в Прибое встретился с представителями местного самоуправления, политических партий, мусульманского и православного религиозных сообществ. Он заверил их, что государство незамедлительно отреагирует на любую попытку навредить гражданину Сербии, разрушить его дом, церковь или мечеть.

«К мечетям мы должны относится так же, как и к православным церквям и монастырям. Мы должны уважать мусульман. Так же, как мы крестимся перед иконами и алтарём, мы должны уважать место, где они молятся», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Напомним, что во время новогодних праздников с соцсетях появился видеозапись, на которой слышно, как полицейские из города Прибой поют националистические песни, направленные против боснийских мусульман.