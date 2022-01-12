Элиста, , 14:59 — REGNUM В Калмыкии ведётся подготовка к распространению штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 12 января сообщил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы готовим активно госпитальную базу, лабораторную базу, людские ресурсы. Отменяем отпуска [медицинских работников], запланированные на февраль, март и апрель. Уже известно, что наиболее подвержены заражению штаммом «Омикрон» дети. Мы надеемся, что коллективный иммунитет позволит нам победить надвигающийся шторм», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии пока не зарегистрировано случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон».

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