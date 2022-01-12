Саратов, , 15:03 — REGNUM В Саратове в связи с продолжающимся снегопадом временно прекращена работа катков. Об этом 12 января сообщает пресс-служба городской администрации.

В Саратове закрыли катки Saratovmer.ru

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Посетить их можно будет после завершения осадков и расчистки ледового покрытия.

Прогноз синоптиков на предстоящие сутки не утешительный. 12 и 13 января в Саратове ожидается облачная погода с прояснениями, сильный мокрый снег, туман с видимостью от 500 до 1000 метров, налипание мокрого снега, на дорогах снежные заносы. Температура воздуха ночью составит —3…—5 С°, днем — около —1…—3 С°, с понижением до —6…—8 С°.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 6 января в Саратове муниципальные катки приостанавливали работу из-за оттепели.

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