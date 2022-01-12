Кызыл, , 14:57 — REGNUM Фермерам в Туве и Республике Алтай будут выдавать новую овцу взамен съеденной снежным барсом. Об этом сообщает портал TMG со ссылкой на Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов.

Cнежные барсы Vepoqinfidal

Как отмечается, в последние годы растёт число случаев нападения на домашних животных ирбисов, находящихся под угрозой исчезновения. Специалисты связывают это с недостатком кормовой базы. В ближайшее время поступят средства на «компенсационное стадо» из 100 голов.

«После этого нужно обучить экспертную группу определять нападавшего по останкам жертвы. За атаку других хищников компенсация не предусмотрена», — передаёт портал сообщение Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН.

Кроме того, фермер может лишиться компенсации, если убьёт напавшего на стало барса.

Добавим, что основной добычей хищников в дикой природе являются горный бараны и козлы. Между тем, численность последних на Алтае за последние пять лет сократилась более, чем вдвое — с 8462 до 3761, что отражается на популяции ирбисов.

В связи с этим, как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года власти Республики Алтай ввели трёхлетний мораторий на добычу сибирского горного козла.

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