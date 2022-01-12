В Петербург и Ленобласть пришло такое лето, что местные жители не верят своим глазам, настолько вдруг стало солнечно и жарко. На такую погоду сразу отозвались цветы — глаз не успевает соскучиться: как только отцветает что-то одно, сразу появляется другое.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Сиреневый тюльпан с давних времен считался символом верности

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Сиреневый тюльпан с давних времен считался символом верности

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Когда цветок попал в Голландию, он достиг там баснословной стоимости — говорят, цена одной луковицы могла превышать стоимость дома.

Фиолетовый тюльпан — символ уважения и почтения

Дарья Юдкевич ИА REGNUM В Европу тюльпаны попали только в XVI веке, видимо, из Турции, и долгое время их выращивание считалось делом аристократии

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Эпидемия холеры 1633-1635 годов в Голландии принесла высокую смертность, рабочие оказались в дефиците, их зарплаты выросли, простые голландцы вслед за богатыми стали вкладывать деньги в тюльпаны

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Жёлтые тюльпаны, как пела Наташа Королёва, вестники разлуки. Хотя есть и другая версия, по которой они — вестники радости и счастья, которое прячется в золотой сердцевине

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Белый тюльпан считается символом прощения

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Красный тюльпан — символ любви и прихода весны

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Считается, что тюльпаны появились на планете от 10 до 15 млн лет назад.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM В XVII веке в Голландии имела место настоящая тюльпанная лихорадка — с биржей, спекуляциями, мафией и, конечно, крушением, которое разорило многих и повлекло волну самоубийств

Дарья Юдкевич ИА REGNUM В свое время, когда Рембрандту за «Ночной дозор» заплатили 1800 флоринов (хорошую цену), луковица красного тюльпана с белыми прожилками стоила в Голландии 10 000 флоринов

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Тюльпан считается цветком с идеальной формой — лепестки так симметричны, что асимметрию ещё нужно искать

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Рекорд цены за тюльпан был установлен в Голландии в XVII веке — 100 тысяч флоринов за 40 луковиц. Корова тогда оценивалась в 100 флоринов. Неудивительно, что тюльпан стал символом богатства

Дарья Юдкевич ИА REGNUM У нас тюльпаны появились, как и многое другое, благодаря Петру Великому

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Гиацинт известен и популярен с античности. Он родом из Средиземноморья и Ближнего Востока, а свое название получил в честь спартанского царевича Гиацинта, случайно убитого Аполлоном во время метания диска

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Мускари появляются ближе к лету, они также известны под названиями мышиный гиацинт и гадючий лук

Дарья Юдкевич ИА REGNUM На рубеже весны и лета в Ленинградской области цветут примулы. Иногда и раньше. В конце аномально теплого февраля 2020 года в Питере уже можно было найти цветущую примулу

Дарья Юдкевич ИА REGNUM В мае ветреницы покрывают леса пушистым снежным ковром

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Ветреница расцветает в мае только на две недели. Есть версия, что цветок называется так потому, что от малейшего дуновения ветра начинает осыпаться, хотя эта версия не бесспорна. Ленинградские ветреницы от ветра не облетают, наоборот, во время сильных ветров вполне себе обильно цветут

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Ветреницы цветут уже тогда, когда на деревьях ещё не распустилась во всю силу листва

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Яблоневые ветви с цветками

Дарья Юдкевич ИА REGNUM У сирени полно фанатов по всему миру, они выращивают небывалой красоты сорта. Но даже самые простые сирени радуют самый искушенный взгляд

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Сирень

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Дикая яблоня в цвету

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Ещё один хит северной весны — незабудка

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Название незабудки соотносится с легендами об этом цветке, согласно которым он вырастает из слёз расстающихся влюбленных, которые не могут забыть друг друга. Правда, в более ранние времена предполагалось, что цветок этот призван напоминать человеку о Боге

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Яблоневый цвет

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Плоды у дичка мелкие и кислые, но цветы — пышные и богатые