Джакарта, , 14:56 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 646 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По состоянию на 12 января в Индонезии подтвердили 4 268 097 носителей коронавируса.

Кроме того, побороть коронавирус за стуки смогли 314 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 116 962 человека.

В период с 11 по 12 января 2022 года от COVID-19 умерли 6 человек. Всего эпидемия унесла 144 150 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что запас вакцин против коронавируса для проведения ревакцинации вполне достаточно.

Подробнее в материале: Минздрав Индонезии подтвердил достаточное число вакцин для ревакцинации