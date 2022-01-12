Рига, , 14:55 — REGNUM Латвия после потери российского рынка превратилась в «глухую провинцию». Такое мнение накануне своего 86-летия в интервью газете «Неаткарига» высказал композитор Раймон Паулс.

В Латвии Vadim Timoshkin

«Жаль, что мы потеряли большой рынок, который был к востоку от нас. Ментально он нам был ближе западного. Там нас никто не ждёт. Знаете, у меня такое ощущение, что мы стали глухой провинцией — не только для Запада, что само собой понятно, но и для Востока», — сказал Паулс.

Он также раскритиковал решения латвийского правительства, которые не радуют граждан страны. В частности, речь идёт о русскоязычном телевидении российском рынке культуры. Композитор напомнил, что в республике есть общественное радио и общественное ТВ. По его словам, это «как бы самостоятельные учреждения, которые содержит государство», задачей которых является сохранение латышского языка и латышкой культуры, музыки, театра.

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«И теперь на пару этих учреждений приходится не один совет, а аж два. И что они делают? Закрывают русские каналы? Простите, что это за балаган? Любой человек может найти в интернете любые русские программы, которые только пожелает. А эти советы что-то сделали, чтобы улучшить передачи общественного радио или ТВ?» — задается вопросом композитор.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва придерживается своих принципов, в соответствии с которыми возглавляемое им государство не будет сотрудничать с Россией, «не будет делать никаких решений по России, пока Россия не изменит поведение». Литовский лидер также назвал российскую власть «агрессивным режимом».