Москва, , 14:55 — REGNUM Одной из самых значимых мер, предлагаемых в настоящее время Минэкономразвития РФ является то, что при реализации госконтрактов будут приоритетно использоваться ресурсы компаний, состоящих преимущественно из российских или евразийских строителей, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

На стройке (сс) Guilherme Cunha

«Это, прежде всего, увеличит занятость российских рабочих, давая им большую стабильность и возможность заработать у себя в стране, а также не исключает привлечение работников из ЕЭС, обладающих необходимыми современными знаниями и навыками.

Исключение дешевой рабочей силы из иностранных мигрантов даст вероятность улучшения качества строительства новых объектов, в том числе за счет автоматизации некоторых процессов, сделает процессы более стабильными и непрерывными из-за исключения возможности отъезда неместных рабочих, как это было во время пандемии первой волны.

Также отказ от мигрантов при строительстве даст возможность своим соотечественникам улучшить материальное положение за счет стабильных контрактов, а тем, в свою очередь, направить заработанные средства в местный товарооборот.

Во времена, когда отечественная экономика нуждается в развитии и поддержке, данные меры являются наиболее значимыми», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ предложило давать приоритет подрядчикам «без преобладающего найма иностранной рабочей силы» при проведении строительных госзакупок.

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