Тюмень, 12 января, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В Тюменской области в 2022 году запланировали отремонтировать свыше 106 км дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Torange.biz Ремонт дороги

Помимо включенных в нацпроект, в регионе планируется отремонтировать ещё порядка 350 км дорог. Уже определены подрядчики для ремонта 126 участков.

«В перечень объектов, подлежащих ремонту и реконструкции, в первую очередь попадают участки автодорог с высокой интенсивностью движения, аварийностью, а также дороги, которые ведут к значимым социальным объектам», — отметил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.