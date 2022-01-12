Москва, 12 января, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Регионам в целом не удаётся повышать уровень зарплат бюджетников относительно среднерегиональных показателей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 января заявил вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии и прогноз» в пресс-центре ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский

«Бюджетная сфера, которую содержат регионы. В течение года говорилось о росте зарплат, но где именно росли? Если посмотреть на зарплаты бюджетников, то ничего хорошего мы не увидели за год», — заявил Туровский.

«Возникает ощущение, что майские указы и тогда не выполнили и предпочли забыть, потому что их нельзя было выполнить… и мы видим, что превышение зарплат учителей над средними зарплатами в регионе практически нигде не обеспечивается», — указал он.При этом ситуация стала хуже, чем в прежние годы, более того, такая ситуация сложилась на фоне роста расходов на образование.

«Возникает вопрос, куда идут эти вопросы? По врачам ситуация получше, но она и раньше была получше», — отметил он.