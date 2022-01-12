12 января 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили установленный факт использования строительной электродрели в приготовлении пищи в учебном заведении на Чукотке.

Тимур Кондратьев, , 18:02 — REGNUM Скандал на Чукотке, где в «Центре образования села Лаврентия» для приготовления запеканки использовалась электрическая дрель с насадкой для строительного миксера, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 12 января в социальной сети «ВКонтакте».

Зинаида Серебрякова. За завтраком. 1914

»Мы в детстве безе дрелью взбивали, и всё было нормально, живы остались», — отмечает Mohammad M.

Многие пользователи не восприняли данную новость как что-то ужасающее. Наоборот, граждане пришли к выводу, что у сотрудников местной столовой, судя по всему, просто не было иной возможности приготовить творожную запеканку.

«И что? Если надо готовить еду на несколько сотен человек, то чем взбивать? Вручную, что ли?!» — удивляется Вадим Ж.

«Интересно, что сказали бы надзорные органы, взбивай персонал запеканку голыми руками. Наверное, вопросов было бы меньше», — предполагает Сергей Я.

Некоторые комментаторы отмечают, что речь может идти о том, что школа была просто недоукомплектована, поэтому тем, кто занимался готовкой, приходилось выкручиваться и использовать подручные средства.

«Видимо, дрелью воспользовались потому, что нет промышленного миксера. Люди проявили смекалку и сделали, я уверена, вкусную запеканку», — поделилась своим мнением Оксана П.

Электродрель (сс) George Shuklin

«Если миксера нет или он сломался, то дрель — это хороший выход. Кроме того, детям же надо что-то кушать. Термическая обработка же есть, она все микробы убьёт, никто не отравится. А вместо штрафа лучше бы купили им нормальный комбайн!» — призывает Дмитрий Г.

Часть людей полагает, что в использовании электродрели нет ничего криминального. Строительное оборудование часто применяют и в других сферах, отмечают граждане.

«Мне обычным шуруповёртом пластину ставил хирург при переломе, а тут дрелью еду взбивали. Подумаешь», — написал Анатолий Н.

Ряд пользователей напоминает, что в работе с пищей крайне важно соблюдать меры безопасности и не допускать того, чтобы здоровье детей находилось под угрозой из-за пренебрежения персоналом учебного заведения санитарных мер.

«Речь идёт не о том, что сама дрель не подходит, а о том, что для данных целей существуют специальные устройства из нержавеющей стали. Сталь этой дрели соответствует всем необходимым требованиями? Она окисляется? Может быть, ржавеет? Хотите, чтобы дети ели токсичные продукты? Это же преступление! Или, может быть, когда вы приходите к стоматологу, вам всё равно, какими инструментами будут проводить операцию? Ржавой стамеской и гнилой киянкой, к примеру? Очнитесь, люди!» — обращается Алексей С.

Школьная столовая Admin.msuchita.ru

Нашлись и те, кто убеждены, что штраф не исправит положения дел в «Центре образования села Лаврентия», ведь новый кулинарный миксер в заведении не появится, а значит, запеканку снова придётся взбивать с использованием подручных средств.

«Оштрафовать-то оштрафовали, но денег на миксер для общепита стоимостью 270 тысяч рублей не дали. Так что поэтому дрель по-прежнему в деле», — считает Булат Ж.

Напомним, 11 января пресс-служба прокуратуры Чукотского района сообщила корреспонденту ИА REGNUM о том, что в «Центре образования села Лаврентия» было установлено нарушение требований закона и санитарно-эпидемиологических норм и правил. В частности, для приготовления творожной массы для запеканки из творога была использована посуда из алюминия, а для размешивания творожной массы применялась электрическая дрель с насадкой для строительного миксера.