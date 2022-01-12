Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM В честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады к 27 января 2022 года улицы Санкт-Петербурга украсят праздничной символикой. Об этом сообщили 12 января в пресс-службе городского правительства.

Украшенный Невский к 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда Дарья Драй © ИА REGNUM

Оборудование для установки праздничного оформления появится в Петербурге 25 января, а флаги Победы и Российской Федерации жители и гости города смогут увидеть в день годовщины, 27 января.

Традиционно большая часть праздничных украшений появится на наиболее оживленных улицах города. В первую очередь, это Невский и Лиговский проспекты, проспект Непокоренных и Пискарёвский проспект, а также площадь Победы в Московском районе.

Всего в программе задействовано 45 адресов в 13 районах Петербурга. В качестве символики выбраны знак «Жителю блокадного Ленинграда» и медаль «За оборону Ленинграда» с муаровой лентой.

По данным Смольного, всего будет установлено 2554 элемента украшений. Почти половину из них составляют знамёна Победы. Напомним, в этом году в России отметят 78-ю годовщину памятной даты, являющейся Днем воинской славы.

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