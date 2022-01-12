Кито, , 14:52 — REGNUM Пассажиры, желающие путешествовать между провинциями Эквадора на автобусах, должны иметь при себе карту или сертификат о вакцинации от COVID-19. Данная мера действует с 12 января, сообщает Prensa Latina.

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Требование было установлено Национальным комитетом по операциям в чрезвычайных ситуациях 10 января с целью предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.

В частности, протокол, разработанный Национальным агентством по транзиту и применимый к людям с 12 лет, направлен на предотвращение коронавирусных инфекций в общественном транспорте. Отмечается также, что данная мера будет распространена на детей старше пяти лет с 17 января.

В связи с этим агентство заявило, что дифференциация по возрасту направлена на то, чтобы дать детям время обратиться в центры вакцинации и получить соответствующие дозы прививки.

Для покупки билетов в терминалах потребуется предъявление удостоверения личности или сертификата вместе с удостоверением личности, а в случае, если билет покупается третьим лицом, необходимо будет предъявить документы путешественника.