Нур-Султан, , 14:58 — REGNUM Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане прошла очень успешно. Агрессия отражена, обстановка в стране стабилизирована, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев 12 января на заседании оперативного штаба.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

Пребывание в стране миротворцев, отметил он, имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. С 13 января контингент начнут выводить из страны по согласованию с лидерами государств, входящих в ОДКБ.

«Миссия оценивается как очень успешная», — подчеркнул Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, казахстанский лидер выразил признательность командованию контингента за работу, проделанную в последние дни. Нур-Султан запросил помощь у ОДКБ из-за беспорядков и погромов, которым предшествовали массовые протесты в Алма-Ате, Жанаозене, Актау и других городах. До 19 января в стране действует режим ЧП.

Читайте также: Токаев: вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 12 января