Оренбург, , 14:51 — REGNUM В Оренбургской области суд изменил приговор по делу экс-главы Светлинского района. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

В суде Prokuror-kaluga.ru

Приговор суда первой инстанции надзорное ведомство посчитало мягким и обжаловало. В результате рассмотрения апелляции экс-чиновник получил реальный срок лишения свободы.

«Оренбургский областной суд поддержал позицию прокурора и изменил приговор в части назначенного наказания. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года со штрафом 1 млн 300 тысяч рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Срок дополнительного наказания остался прежним», — сказала старший помощник прокурора области Анна Филиппова.

Напомним, в ноябре 2021 года бывший глава муниципального образования был признан Ясненским райсудом региона виновным во взяточничестве и приговорён к штрафу в 4,8 млн рублей, а также лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в течение семи лет.

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