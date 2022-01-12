Москва, 12 января, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Причиной смерти актёра Алексея Гериловича стала острая сердечная недостаточность. Об этом пишет телеграм-канал 112.

Скорая помощь

«Предварительно причиной смерти стала острая сердечная недостаточность», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Отмечается, что в последнее время Герилович активно занимался спортом и употреблял спортивные добавки, а также злоупотреблял алкогольной продукцией.

Сообщается также, что труп актёра пролежал в квартире четыре дня.