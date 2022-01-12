Москва, , 14:53 — REGNUM Жители Южного административного округа жалуются на отключение отопления в домах. Об этом 12 января сообщил телеграм-канал «Новости Москвы».

Без отопления Kuzpress.ru

«Жители районов Нагатинский затон и Нагатино-Садовники пишут о массовом отключении отопления из-за аварии в системе отопления», — сказано в сообщении.

Телеграм-канал опубликовал видео очевидца о коммунальной аварии, на котором над дорогой возвышается густой столб пара.

Официальной информации о ЧП пока нет.

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