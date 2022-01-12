Чебоксары, , 14:49 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор по очередному делу об изнасиловании, на этот раз — в Цивильске. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Нож Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Обвиняемым стал 29-летний житель города Цивильска. По данным правоохранителей, преступление было совершено 30 июня 2021 году в общежитии. Следствием установлено, что мужчина пригласил к себе в комнату 25-летнюю соседку, сославшись на то, что им якобы надо поговорить.

«Когда девушка пришла, он повалил её на кровать и изнасиловал, применяя силу, а также приставив к горлу нож и угрожая убийством», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители отмечают, что фигурант уголовного дела вину не признал. Он взят под арест.

Суд признал мужчину виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ; п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ), назначив шесть лет колонии общего режима. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в Чебоксарах вынесен обвинительный приговор 64-летнему горожанину, которого осудили на шесть лет за изнасилование 23-летней девушки. Следствие установило, что он познакомился с пострадавшей в интернете под видом молодого человека и обманом попал в её квартиру.

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