Москва, , 14:47 — REGNUM Все необходимые меры, которые связаны с эпидемиологической безопасностью президента России Владимира Путина из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон», будут приняты. Об этом 12 января заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

«Безусловно, специалисты будут формулировать свои рекомендации для президента. Безусловно, все меры, связанные с эпидемиологической безопасностью президента, будут приниматься, это обязательно», — сказал он в ответ на вопрос о том, будет ли скорректирована работа президента из-за ожидающегося роста заболеваемости COVID-19.

При этом Песков добавил, что работа в администрации президента России, несмотря на возможность роста заболеваемости новой болезнью, идет непрерывно, однако в ней также готовятся к росту числа заразившихся новой разновидностью SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России не собирается переходить на удалённый формат работы из-за связанного со штаммом коронавируса «Омикрон» ожидаемого роста заболеваемости COVID-19