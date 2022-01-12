Элиста, 12 января 2022, 14:46 — REGNUM В Калмыкии пока не зарегистрировано случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 12 января сообщил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.
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«У нас «Омикрона» ещё нет. Мы активно отправляем пробы в пределах от 10% и выше от положительных мазков на секвенирование. Ежедневно уходят партии. Дано поручение увеличить количество отправляемых проб на определение генома вируса», — отметил он.
ИА REGNUM напоминает, что в связи с неблагоприятным прогнозом Калмыкия готовится к новой волне коронавируса и сезонному росту случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. В частности, в Калмыкии идёт подготовка медицинских учреждений к возможному наплыву пациентов.
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