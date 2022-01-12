Элиста, 12 января 2022, 14:46 — REGNUM В Калмыкии пока не зарегистрировано случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 12 января сообщил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом
Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом
Vk.com/mihailohlopkov

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

«У нас «Омикрона» ещё нет. Мы активно отправляем пробы в пределах от 10% и выше от положительных мазков на секвенирование. Ежедневно уходят партии. Дано поручение увеличить количество отправляемых проб на определение генома вируса», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что в связи с неблагоприятным прогнозом Калмыкия готовится к новой волне коронавируса и сезонному росту случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. В частности, в Калмыкии идёт подготовка медицинских учреждений к возможному наплыву пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Калмыкия готовится к новой волне коронавируса