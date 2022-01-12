Уфа, 12 января, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Заместителем министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии назначен Азат Арсланов. Об этом 12 января сообщает пресс-служба этого ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Портфель

Сообщается, что он был назначен на эту должность с 30 декабря 2021 года.

В новой должности Арсланов будет заниматься вопросами интеграции инвалидов, развития социальной инфраструктуры, негосударственного сектора в сфере предоставления соцуслуг, юридического обеспечения.

Он родился 28 марта 1983 года в д. Сабаево Буздякского района Башкирии. Стал выпускником Башкирского государственного аграрного университета. Прошел профессиональную переподготовку в Башкирской академии государственной службы и управления при главе Башкирии.

С июня 2017 по октябрь 2021 года занимал должность главы администрации Буздякского района Башкирии. Награжден медалью «За доблесть» госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.