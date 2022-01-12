Новосибирск, 12 января, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В Новосибирской области в текущем году будет отремонтировано не менее 1000 многоквартирных домов за счёт взносов на капитальный ремонт на общий счёт. Об этом заявили в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Капремонт

Напомним, что ранее правительство Новосибирской области утвердило новый тариф на капитальный ремонт многоквартирных домов — в 2022 году взнос вырастет на 25,4%

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При этом власти отчитались, что в 2021 году за счет средств, собираемых региональном оператором, было отремонтировано 408 жилых домов.

И по словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Дениса Архипова, повышение взноса на капремонт с 8,03 до 10,07 руб. за квадратный метр — это вынужденная мера.

«Без повышения взноса на этот уровень фактически невозможно выполнить утверждённую региональную программу капитального ремонта. Предпосылки дефицита средств фонда капремонта стали проявляться ещё в 2019 году, — подчеркнул министр. — В 2021 году мы столкнулись с резким ростом стоимости строительных материалов — в среднем на 150% по сравнению с 2020 годом, а по ряду позиций, таких как металлопрокат и изделия из металла, — до 220%. В результате в прошлом году из 700 закупок по капитальному ремонту не состоялись 404. Подрядчики не видели экономической целесообразности в выполнении этих контрактов. Соответственно, часть работ была перенесена на 2022 год».

Он также отметил, что, оплачивая взносы, собственники делают вклад в ремонт своего дома.