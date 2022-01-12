Казань, , 14:50 — REGNUM В столице Татарии за 2021 год услугами метрополитена воспользовались более 27 млн человек, что больше предшествующего года на 6 млн пассажиров. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс». Таким образом, пассажиропоток увеличился на 28,5%.

Логотип Казанского метрополитена Россиянин

По данным предприятия, за прошедший год в казанском метрополитене перевезено 27 млн 784 тыс. 396 человек, в 2020 году — 21 млн 598 тыс. 614 человек.

На станциях метро в 2021 году улучшили освещенность платформ и вестибюлей, восстановили архитектурную подсветку панно на станциях «Площадь имени Г. Тукая» и «Кремлевская», сделали косметический ремонт сходов, уложили резиновые коврики для безопасности пассажиров. В течение года в казанском метрополитене курсировали поезда финансовой грамотности и состав, посвященный Году языков, а под Новый год запустили украшенный поезд.

Как сообщало ИА REGNUM, первая линия Казанского метрополитена запущена в 2005 году, на ней функционируют 11 станций. Эксплуатационная длина линии равна 16,75 км, суточная нагрузка более 160 тыс. пассажиров. Вторая линия метрополитена предполагает строительство 12 станций, в том числе две пересадочные станции на первую линию метрополитена, а также строительство электродепо второй линии и дооборудование инженерного корпуса метрополитена. Провозная способность новой линии составит 1,53 млн человек в сутки.

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