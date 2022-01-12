Стокгольм, , 14:46 — REGNUM Сегодня, 12 января, выступая с трибуны риксдага представители «Либералов» еще раз подчеркнули, что их партия не намерена голосовать за продление действия закона «О пандемии», который дает правительству Швеции огромные полномочия для борьбы с распространением коронавируса, передает новостная служба SVT Nyheter.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

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В свою очередь лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон назвал решение «Либералов» необдуманным.

«Необходим закон, дающий правительству право действовать. С другой стороны, «Либералы» правы в том, что это влечет за собой большие ковид-ограничения. Но «Либералы» не сделали никаких собственных предложений. Шведские же демократы это сделали, когда мы говорили о том, что хотим изменить закон «О пандемии» и усилить надзорную власть риксдага. Может быть, «Либералам» стоит поддержать наш законопроект?» — заявил Окессон.

Взявший слово представитель «Либералов» Йохан Персон заявил о том, что его партия готова рассмотреть предложения «Шведских демократов».

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