Стокгольм, 12 января, 2022, 14:44 — ИА Регнум. 12 января в риксдаге состоялись первые дебаты лидеров парламентских партий в 2022 году. В них также смогла принять участие недавно избранный премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон («Социал-демократы»), передает телеканал SVT.

Mp.se Пер Болунд

Отмечается, что одним из обсуждаемых вопросов стало формирование правительства после осенних выборов в риксдаг. Как заявил в ходе своего выступления лидер «Зеленых» Пер Болунд, его партия вновь готова стать частью кабинета министров в составе «красно-зеленого» правительства, которое руководило Швеции на протяжении последних лет.

Болунд подчеркнул, что нахождение его партии в правительстве дает ей шанс продвигать наиболее эффективным образом «зеленую повестку».

Напомним, что «Зеленые» покинули правительство Швеции в декабре прошлого года после того, как в риксдаге прошел бюджет правой оппозиции, что спровоцировало политический кризис.