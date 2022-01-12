Волгоград, 12 января, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В незаконном изготовлении оружия подозревается 45-летний житель Волгограда — мужчина переделал охолощенный пистолет под стрельбу боевыми патронами, сообщили ИА REGNUM 12 января в пресс-службе регионального УМВД.

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Оперативники выяснили, что работник одного из предприятий Волгограда хранит у себя дома оружие. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли в его квартире предмет, схожий с пистолетом ПМ. Экспертиза установила — мужчина хранил оружие, переделанное самостоятельным способом из промышленно-изготовленного списанного охолощенного пистолета модели П-411 (ППСО) калибра 10 ТК. Заменив ствол, «умелец» приспособил оружие для производства выстрелов патронами калибра 9×18мм.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый сознался в переделке пистолета, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.