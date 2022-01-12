Москва, , 14:50 — REGNUM На фоне восстановления экономики регионы России смогли воспользоваться возможностями весьма неравномерно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 января заявил вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии и прогноз» в пресс-центре ИА REGNUM.

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский Василий Иванов © ИА REGNUM

«Это рейтинг неоднозначного года, и это не просто фигура речи. Мы наблюдали улучшение многих финансово-экономических показателей. Но зачастую это улучшение было восстановлением статус-кво… поэтому говорить, что это наметившаяся позитивная тенденция, говорить нельзя», — заявил Туровский.

По его словам, восстановительные процессы помогли губернаторам мобилизовать ресурсы, но «не везде ресурсы были использованы должным образом», и «часть из них ухудшила позицию».

«Самые ресурсные регионы — видим интуитивно ожидаемые результаты, это Москва, Челябинская область, Нижегородская область… и с другой стороны невысокие позиции Татарстана, видим крупные регионы в хвосте рейтинга. Поэтому вопрос об использовании этих ресурсов создал свою интригу и привёл местами к заметной динамике в нашем рейтинге», — указал политолог.